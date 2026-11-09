Nichimo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nichimo präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 130.74 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nichimo noch ein Gewinn pro Aktie von 57.34 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.85 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 31.72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch