Nichiha: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nichiha gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39.82 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nichiha 52.75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34.30 Milliarden JPY – eine Minderung von 5.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36.21 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch