NICHIDAI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NICHIDAI hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.46 JPY, nach -9.070 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat NICHIDAI mit einem Umsatz von insgesamt 2.82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3.17 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch