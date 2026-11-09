Nichicon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nichicon äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37.85 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6.44 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Nichicon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.62 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 31.54 JPY sowie einen Umsatz von 48.31 Milliarden JPY belaufen.

Redaktion finanzen.ch