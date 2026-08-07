Nichicon hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nichicon hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36.79 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17.68 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nichicon 44.71 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39.60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch