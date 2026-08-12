Nichiban: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nichiban präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 19.49 JPY. Im letzten Jahr hatte Nichiban einen Gewinn von 19.31 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nichiban im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.26 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11.92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch