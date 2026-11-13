Nichiban gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nichiban lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31.79 JPY gegenüber 12.92 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 12.92 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch