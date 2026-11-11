Nichias: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nichias gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 51.13 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32.25 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.81 Prozent auf 73.94 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch