NICHIA STEEL WORKS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NICHIA STEEL WORKS hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 7.10 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NICHIA STEEL WORKS noch ein Gewinn pro Aktie von -6.640 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NICHIA STEEL WORKS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8.32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch