NicheRMS365™ a été choisi comme plateforme de gestion des dossiers de police pour le département du shérif du comté de San Diego

SAN DIEGO, 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le département du shérif du comté de San Diego (SDSD) a choisi NicheRMS365™, la première plateforme mobile conçue pour le cloud qui permet à ses adjoints et à son personnel de gérer efficacement leurs opérations.

Développé par Niche Technology Inc, NicheRMS365 couvre l'ensemble de la gestion de l'information policière sur une seule plateforme, donnant aux quelque 1 300 adjoints et employés du SDSD une vue opérationnelle ciblée pour chaque situation de police de grande importance afin d'accroître la sécurité des adjoints et des citoyens.

Sécurisée sur la plateforme Microsoft® Azure, NicheRMS365 permet de faciliter les déplacements dont les adjoints du SDSD ont besoin pour travailler depuis n'importe quel endroit et sur n'importe quel appareil. NicheRMS365 donne également au SDSD une plus grande visibilité des personnes vulnérables, ce qui permet aux adjoints de lutter contre la criminalité et d'enrayer la criminalité mais aussi de traduire les coupables en justice.

Avec NicheRMS365, le SDSD peut rationaliser les processus opérationnels quotidiens et profiter des avantages d'une saisie unique des données, avec un partage des données à l'échelle du service pour éviter les doublons. Parmi les avantages supplémentaires fournis par NicheRMS365, on trouve :

La flexibilité : NicheRMS365 permettra aux adjoints et au personnel d'avoir accès à toute information de police de grande importance, quel que soit leur déplacement.

NicheRMS365 permettra aux adjoints et au personnel d'avoir accès à toute information de police de grande importance, quel que soit leur déplacement. Capacités de partage d'informations multi-agences : Le SDSD envisage de devenir service hôte pour un consortium NicheRMS365 à l'échelle du comté. NicheRMS365 s'adapte au déroulement des opérations et contribue au bon fonctionnement de chaque service tout en partageant des données essentielles pour la mission, ce qui permet aux service de collaborer entre eux pour permettre de résoudre plus rapidement les affaires, de lutter contre la criminalité et assurer la sécurité des citoyens.

Le SDSD envisage de devenir service hôte pour un consortium NicheRMS365 à l'échelle du comté. NicheRMS365 s'adapte au déroulement des opérations et contribue au bon fonctionnement de chaque service tout en partageant des données essentielles pour la mission, ce qui permet aux service de collaborer entre eux pour permettre de résoudre plus rapidement les affaires, de lutter contre la criminalité et assurer la sécurité des citoyens. Parfaite intégration : NicheRMS365 interagit facilement avec d'autres technologies policières pour automatiser les processus opérationnels.

NicheRMS365 interagit facilement avec d'autres technologies policières pour automatiser les processus opérationnels. Efficacité opérationnelle : NicheRMS365 simplifie la saisie des données grâce aux capacités de saisie guidée, ce qui permet d'obtenir des rapports rapides et précis, faciles à utiliser pour les adjoints.

NicheRMS365 simplifie la saisie des données grâce aux capacités de saisie guidée, ce qui permet d'obtenir des rapports rapides et précis, faciles à utiliser pour les adjoints. Conformité au NIBRS : NicheRMS365 est entièrement compatible avec le système NIBRS.

Niche est fière de soutenir le SDSD dans l'accomplissement de sa mission, qui consiste à « fournir des services de sécurité publique de la plus haute qualité dans le but de faire de San Diego le comté urbain le plus sûr du pays. »

À propos de NicheRMS365

Chez Niche, nous mettons l'accent en priorité sur les demandes d'information des agents en première ligne lorsque les secondes comptent. L'interface utilisateur réactive de NicheRMS365 offre une expérience utilisateur cohérente et intuitive sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, de sorte que les services puissent simplement se former une fois et l'utiliser partout - sur n'importe quel appareil.

NicheRMS365 est la plateforme mobile, conçue pour le cloud, qui est la référence en matière de RMS pour la police dans le monde entier. Elle est utilisée par 162 000 agents assermentés aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Il s'agit de la plateforme RMS la plus configurable, la plus performante et la plus reconnue au monde.

