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19.11.2026 06:37:00
NICE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
NICE hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
NICE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 383.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 413.00 KRW je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NICE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 833.00 Milliarden KRW im Vergleich zu 840.87 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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