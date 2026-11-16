Nice vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nice lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 130.74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30.36 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.59 Prozent auf 66.44 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60.07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch