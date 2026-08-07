Nice Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nice Systems hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nice Systems 795.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 742.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch