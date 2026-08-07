Nice Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nice Systems hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.14 ILS, nach 10.60 ILS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.32 Milliarden ILS – das entspricht einem Minus von 11.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.60 Milliarden ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch