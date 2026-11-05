Nice Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Nice Systems hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 4.83 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nice Systems 7.70 ILS je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.39 Milliarden ILS – eine Minderung von 2.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.46 Milliarden ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.ch