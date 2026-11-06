Nice Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nice Systems lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.59 USD, nach 2.30 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 784.2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 735.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch