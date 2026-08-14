Nicco Uco Alliance Credit: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nicco Uco Alliance Credit hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Nicco Uco Alliance Credit hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.460 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nicco Uco Alliance Credit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 40.0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 0.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch