Nicco Parks Resorts: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nicco Parks Resorts hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.36 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11.18 Prozent auf 102.2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch