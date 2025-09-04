NIC Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NIC Bank äusserte sich am 02.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.38 KES, nach 2.74 KES im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat NIC Bank im vergangenen Quartal 23.92 Milliarden KES verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIC Bank 26.16 Milliarden KES umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch