NIC Bank hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.87 KES präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NIC Bank ein EPS von 3.23 KES je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26.77 Milliarden KES in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIC Bank einen Umsatz von 23.61 Milliarden KES eingefahren.

Redaktion finanzen.ch