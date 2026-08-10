NIC Autotec: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NIC Autotec hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NIC Autotec 10.24 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.73 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.64 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch