NIC Autotec: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NIC Autotec hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 21.21 JPY, nach -1.870 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.60 Prozent auf 2.07 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch