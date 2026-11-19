NIBE Industrier (A) Un präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat NIBE Industrier (A) Un mit einem Umsatz von insgesamt 1.16 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9.81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch