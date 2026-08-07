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07.08.2026 06:37:00
NHPC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NHPC gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.09 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.06 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NHPC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.08 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 32.14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.05 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 37.26 Milliarden INR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.ch
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