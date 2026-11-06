NHPC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NHPC hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.54 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NHPC ein EPS von 1.02 INR je Aktie vermeldet.

NHPC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44.83 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33.65 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch