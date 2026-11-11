NHN Entertainment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NHN Entertainment lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 901.85 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 387.00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 758.31 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 625.60 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch