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12.08.2026 06:37:00
NHN Entertainment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
NHN Entertainment präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 610.84 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NHN Entertainment noch ein Gewinn pro Aktie von 288.00 KRW in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NHN Entertainment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25.30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 757.92 Milliarden KRW im Vergleich zu 604.89 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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