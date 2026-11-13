NHK Spring präsentierte Quartalsergebnisse

NHK Spring lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 69.14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24.34 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224.60 Milliarden JPY – ein Plus von 15.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NHK Spring 193.98 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch