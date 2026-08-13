NHC Foods: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NHC Foods hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.26 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.110 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 234.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.11 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.70 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch