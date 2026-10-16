NH Prime REIT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NH Prime REIT liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NH Prime REIT die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 38.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NH Prime REIT noch ein Gewinn pro Aktie von -91.000 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NH Prime REIT im vergangenen Quartal 508.6 Millionen KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NH Prime REIT 507.9 Millionen KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch