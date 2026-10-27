NH INVESTMENT SECURITIES stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NH INVESTMENT SECURITIES hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

NH INVESTMENT SECURITIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 988.51 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 779.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 6’779.27 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 992.79 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch