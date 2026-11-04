NH Foods informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NH Foods hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

NH Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24.11 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 39.93 JPY je Aktie gewesen.

NH Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 384.41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 368.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch