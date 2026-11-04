NH Foods gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NH Foods hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.090 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.42 Prozent auf 2.41 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch