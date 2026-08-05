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05.08.2026 06:37:00
NH Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NH Foods lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0.36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NH Foods 0.400 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat NH Foods mit einem Umsatz von insgesamt 2.42 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1.39 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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