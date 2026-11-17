NH All-One REIT hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 440.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -9.000 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16.82 Prozent auf 11.53 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte NH All-One REIT 13.86 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch