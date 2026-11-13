NGX Energy International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NGX Energy International hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NGX Energy International 19.8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch