NGL Fine-Chem verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NGL Fine-Chem hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 29.78 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 14.96 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1.39 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NGL Fine-Chem 1.04 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch