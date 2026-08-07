NGL Energy Partners LP Partnership Units: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NGL Energy Partners LP Partnership Units hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 990.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NGL Energy Partners LP Partnership Units 622.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch