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06.07.2026 06:37:00
NFO Drives Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NFO Drives Registered hat am 03.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.25 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NFO Drives Registered -0.950 SEK je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat NFO Drives Registered im vergangenen Quartal 3.8 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NFO Drives Registered 5.5 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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