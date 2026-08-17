NFK: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NFK liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NFK die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -1.370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NFK 1.60 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 492.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 270.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch