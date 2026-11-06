Neyveli Lignite stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Neyveli Lignite hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9.96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.23 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47.32 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 41.78 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch