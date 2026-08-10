Neyveli Lignite: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Neyveli Lignite lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3.49 INR gegenüber 6.05 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47.17 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Neyveli Lignite einen Umsatz von 38.26 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch