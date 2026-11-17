Nexyz stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 21.31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nexyz 51.52 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.51 Prozent auf 10.27 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 71.87 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Nexyz 70.94 JPY je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 31.94 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 28.43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch