Nexyz: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nexyz hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6.12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 12.21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8.05 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch