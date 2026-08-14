NEXXEN INTERNATIONAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NEXXEN INTERNATIONAL hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 100.5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch