Nexus Select Trust Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nexus Select Trust Registered hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.81 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.870 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.19 Prozent auf 6.70 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.31 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch