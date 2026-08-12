Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.080 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units im vergangenen Quartal 46.7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units 42.1 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch