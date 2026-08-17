Nextware öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nextware lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6.21 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7.400 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nextware im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 688.7 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 655.3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch