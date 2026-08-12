NextVison Stabilized Systems, präsentierte Quartalsergebnisse

NextVison Stabilized Systems, hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.73 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.02 ILS erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat NextVison Stabilized Systems, mit einem Umsatz von insgesamt 260.9 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132.8 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 96.51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch