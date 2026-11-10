NextVison Stabilized Systems, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NextVison Stabilized Systems, hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.96 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NextVison Stabilized Systems, 1.15 ILS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat NextVison Stabilized Systems, im vergangenen Quartal 321.2 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 102.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NextVison Stabilized Systems, 159.0 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch